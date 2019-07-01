https://static.news.ru/photo/4c7721e8-9c05-11e9-ac6d-fa163e074e61_1024.jpg Занда Калниня-Лукашевица Фото: facebook.com/ZandaKalninaLukasevica

Латвия не намерена приостанавливать своё членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления полномочий делегации России. Об этом заявила представитель МИД этой страны Занда Калниня-Лукашевица.

По её словам, в Риге не склонны принимать «поспешные и радикальные решения». Она напомнила, что в таком случае у Латвии не будет возможности влиять на происходящее в Ассамблее и участвовать в дискуссиях, передаёт ТАСС .

Калниня-Лукашевица уточнила, что покинуть в знак протеста заседание — это одно, а самоизоляция — совсем другое. Подобные шаги не делают сгоряча, «это нужно очень тщательно оценить», сказала политик.

Она отметила, что латвийская делегация будет продолжать координировать действия со странами, которые выступили против восстановления полномочий России в организации.

26 июня, как писал News.ru, ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.