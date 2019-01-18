Курилы раскололи левых

https://news.ru/storage/news/1f3aaabed566043cd84edabb066d470b/294ecd25-ea6d-450f-8abe-6f3ddf5fe56c_850.jpg Сергей Красноухов/ТАСС

Почему Геннадий Зюганов не решился поддержать левый протест

Иногда очень просто, вопреки старой истине, почувствовать себя пророком в собственном отечестве. Чуть больше недели назад мы предположили, что у «Левого фронта» Удальцова, который уведомил столичные власти о намерении провести 20 января на Суворовской площади митинг за сохранение территориальной целостности страны, могут возникнуть трудности в отношениях со старшими товарищами из числа руководящих бюрократов КПРФ.

Ведь «Левый фронт» хоть и самостоятелен, но в некотором смысле эта организация интегрирована с КПРФ. А у старших товарищей из официальной оппозиции сейчас период некоторого примирения с властями, которые были расстроены нежданной активностью системной оппозиции на региональных выборах. Поэтому Геннадий Зюганов попросил о возобновлении аудиенций у президента и явно не склонен сейчас поднимать протестную волну по болезненным для Кремля вопросам. Прежде всего социальным. Злые языки уверяют, что лидер коммунистов озадачен решением семейных вопросов. В частности, вводом в ЦК партии своего внука Леонида, которого уже сумел протащить с поддержкой властей в Мосгордуму. А для решения таких тонких вопросов не надо пока гнать протестную волну.

Булкин Сергей/News.ru Геннадий Зюганов

И, как говорится, словно в воду глядели. Митинг уже согласован. Но в грядущее воскресенье в тени памятника великому полководцу, судя по всему, не будет актива компартии. Соберутся левофронтовцы, представители «Партии дела», ряда других структур, занимающих патриотические позиции, а вот авангарда рабочего класса, партии, лидеры которой готовы дорогие сорочки на груди порвать ради процветания единого и неделимого отечества, не будет. Никто, конечно, не сможет запретить рядовым коммунистам прийти на митинг, но агитировать за участие в нём верхушка партии не будет. Точка!

Казалось бы, такой шанс с митинговой трибуны сделать последнее патриотическое предупреждение власти, которая, дескать, заигралась в переговоры с Японией. А потом, когда станет ясно, что о передаче даже двух островков речи быть не может, приписать себе особое влияние на принятие такого решения. Но нет, руководство компартии с депутатскими значками и солидными уже, заработанными за сидение в Госдуме пенсиями не намерено идти поперёк волны.

Сейчас оно переживает ренессанс своих отношений с партией власти после некоторого осеннего охлаждения, вызванного неожиданным успехом на местных выборах. И никакого несанкционированного обострения допускать не хочет. Потому даже инициативу «Левого фронта» списало на неких таинственных провокаторов. Хотя с полным правом «провокаторами» можно назвать те силы, что жаждут продать Курилы, а отнюдь не защитников суверенитета страны.

Ну, а Удальцов со товарищи получил очередной предметный урок насчет того, что поведение конформистов и оппортунистов всегда предсказуемо в переломные политические моменты. Тем более что сейчас, как утверждают осведомлённые источники, Геннадий Андреевич решает важнейшую задачу. Как найти такого кандидата на выборах в Питере, чтобы и лицо не потерять, но и официальному кандидату Александру Беглову трудностей не создать. А потому рассматривается не только режиссер Бортко, о ком мы подробно уже писали, но даже журналист Шевченко. Надо, чтоб шуму было много, а вот толку весьма умеренно. А тут леваки отвлекают на ненужные митинги.