Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал областных чиновников работать с электронными документами. Глава региона заявил, что ему жалко бумагу.
Шумков назвал неразумным постоянное перепечатывание документов из-за нескольких неправильных слов или букв.
С электронными вариантами работайте, пожалуйста, — обратился врио губернатора к членам правительства.
Шумков отметил, что две третьи пачки бумаги формата А4 чиновники перевели ради изменения названия государственной программы «Развитие культуры Зауралья», передаёт
Ранее News.ru писал, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о готовящемся проекте по электрообогреву крыш ряда социальных объектов в центре Северной столицы. Политик уверен, что данная мера позволит эффективнее бороться с сосульками на кровлях зданий в зимнее время года.