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Освоение бюджетных средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в Крыму, происходит медленно потому, что нет их авансирования. Так глава региона Сергей Аксёнов ответил на призыв премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить работу в этом направлении.

Все работы оплачиваются только по факту их завершения, в этом и кроется причина сложностей с кассовым освоением средств, пояснил он. По его словам, в этом году потрачено 2,5 млрд рублей,...