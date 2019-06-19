Уже несколько дней не утихают комментарии по поводу сенсационного заявления бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который предсказал возможность социального взрыва в случае, если в стране с бедностью не будет покончено. По его словам, сам феномен бедности — это позор для России с её ВВП на душу населения.

На первый взгляд, глава Счётной палаты никак не смирится с тем, что пост премьера для него по-прежнему недостижим, и намекает на неспособность нынешнего правительства решить важнейшую государственную проблему, наличие которой признаётся на всех властных уровнях. Другое дело, что Кремль сдержанно отреагировал на реплику Кудрина, дав понять, что тот, мягко говоря, сгущает краски.

Однако на возникшую политическую коллизию можно взглянуть и с другой стороны. Ведь неоднократно Алексей Леонидович фактически вступал в спор с самим президентом, своим давним знакомым, в некотором смысле даже оппонируя главе государства. В результате возникала дискуссия, подтверждавшая свободу мнений даже в высших правительственных сферах.

Алексей Кудрин Сергей Булкин/News.ru

В этой связи нельзя исключить, что в ходе прямой линии с президентом вопрос о позиции Кудрина и его крайности взглядов на ситуацию в России вполне может быть как раз прямо задан Владимиру Путину. Естественно, возникнет заочная дискуссия, которая придаст ощущение свежести всё более стандартному мероприятию. И, разумеется, станет «фишкой» во многочисленных отчётах о многочасовых ответах президента не только в наших, но и зарубежных СМИ.

В конце концов, к вопросу путей и методов преодоления бедности сейчас усиленно привлекают внимание и власть, и оппозиция. И президент неизбежно бы коснулся этой проблемы в ходе своих ответов. Но одно дело — реакция на жалобу многодетной матери из Курска. Другое — ответ политику, хорошо известному в мире и даже признававшемуся лучшим министром финансов Европы.

Естественно, это просто версия. И мы узнаем, в какой степени она соответствует нашей политической реальности. Во всяком случае опасность нахождения за чертой бедности миллионов наших сограждан неизбежно находится в центре внимания национального дискурса.