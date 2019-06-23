https://static.news.ru/photo/f9a07896-95bc-11e9-9b2e-fa163e074e61_1024.jpgАлексей КудринФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин завершил своё «дрейфование» в сторону помощника президента Сергея Глазьева. Об этом он иронично сообщил в социальных сетях.
Чиновник опубликовал их совместную фотографию, сделанную, судя по всему, во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в Москве.
Придрейфовал, — оставил лаконичную подпись Кудрин.
Таким образом, он дал тонкий ответ главе государства, который во время прямой линии назвал его «экономистом из девяностых». При этом президент подчеркнул, что Кудрин уже «перековался» и теперь «дрейфует в сторону Глазьева».
News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.