https://static.news.ru/photo/f9a07896-95bc-11e9-9b2e-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин завершил своё «дрейфование» в сторону помощника президента Сергея Глазьева. Об этом он иронично сообщил в социальных сетях.

Чиновник опубликовал их совместную фотографию, сделанную, судя по всему, во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в Москве.

Придрейфовал, — оставил лаконичную подпись Кудрин.

Таким образом, он дал тонкий ответ главе государства, который во время прямой линии назвал его «экономистом из девяностых». При этом президент подчеркнул, что Кудрин уже «перековался» и теперь «дрейфует в сторону Глазьева».

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву». В Кремле с такой позицией не согласились, там высказали мнение, что глава Счётной палаты оценивает ситуацию «гипертрофированно». После этого чиновник смягчил свои слова, отметив растущую активность россиян с низкими доходами.