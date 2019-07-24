Из разряда внешних украинский «кейс» всё более весомо переходит в категорию вещей, влияющих и на наши внутренние расклады. Украинская платформа «За жизнь», среди лидеров которой фигурирует и Виктор Медведчук получила, как известно, 13 процентов голосов на последних парламентских выборах. И хоть вряд ли её голос будет весомым в Раде (дай Бог, чтобы «жизневцы получили хотя бы один комитет в управление), партия считается наиболее пророссийской. Хотя сам Медведчук постоянно говорит о возврате Украины к границе 2013 года вместе с Крымом.

Тем не менее, именно Медведчука в Кремле хотели бы видеть в числе посредников на переговорах по донбасскому урегулированию. А потому постоянно делают в его адрес жесты, призванные поднять его авторитет и представить его в качестве привилегированного партнера Москвы. То Дмитрий Медведев обсуждает с ним возможности прямых газовых поставок на Украину и снижения стоимости «голубого топлива» для соседей. То именно Медведчуку передают, как посреднику, нескольких пленных, которые освобождаются из плена в ДНР. Словом, этот украинский политик выглядит тем деятелем, с которым Москва предпочитает иметь дело и которому не надо ждать месяцами, чтобы быть принятым Дмитрием Медведевым или Владимиром Путиным. И это не смотря на то, что Владимир Зеленский одним из первых своих президентских решений отстранил Меведчука от участия в обсуждении проблем Донбасса.

Другое дело, что и среди российских политиков хватает желающих взять на себя основную тяжесть контактов как с новыми украинскими властями, так и с западными партнерами в разных форматах и, соответственно, снять все политические пенки с такого процесса. Особенно если он завершится хоть каким-то приемлемым компромиссом сторон. И, без сомнения, номером один в этой сфере остается помощник президента Владислав Сурков, в компетенции которого и находятся Украина, Абхазия и Южная Осетия. Но, понятное дело, Украина значительно превалирует. В последнее время не раз запускались инсайды о неминуемой отставке Суркова. «Очевидцы» клялись, что даже видели его собственноручно написанное заявление об уходе. Прочили на его пост Михаила Бабича. Говорили, что «шерпой» на консультациях по перспективам нормандского формата станет помощник президента Юрий Ушаков. Но Сурков в очередной раз опроверг все возможные прогнозы в отношении его будущего и даже, как мы помним, опубликовал программную статью о «глубинной сути путинизма», который еще не раскрыл своей полной сути и своего потенциала. И в самом факте той публикации многие увидели заявку Суркова на возвращение прежней позиции теоретика режима. Но для этого нужен успех на поле реальной работы.

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем не менее, не является большим секретом и весьма напряженные отношения между Медведчуком и Сурковым, которые, как мы видим, окучивают одну геополитическую поляну. Они откровенно соперничают за внимание первых российских лиц. Есть сведения, что аппарат помощника упорно работает над прорывными идеями украинского «кейса». Однако, судя по всему, пока работа на этом направлении застыла в неопределенности. Хотя Сурков в Берлине, как утверждают, не так давно проводил консультации с западными партнерами по поводу возрождения нормандского переговорного формата. Но пока все ждут первых шагов Зеленского, когда он сосредоточит после формирования парламента в своих руках всю полноту государственной власти и четко сформулировать свою позицию по Донбассу.

Тогда будет ясно, приемлема ли для него фигура Медведчука в этом контексте, даже учитывая доверие к нему со стороны московских партнеров. Или всё-таки в отношении этой кандидатуры он останется непреклонен. Сможет ли команда Суркова поразить собеседников новыми прорывными идеями и взять в свою руки всю полноту процесса потенциального сближения позиций. Или все останется на уровне рабочей рутины.

Ставки делаются со всех сторон, и ставки довольно высокие. Теоритически речь могла бы пойти о присуждении Нобелевской премии мира, в случае успеха на донбасском направлении. Не говоря уже о карьерных перспективах всех причастных.