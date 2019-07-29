Приезд российского премьера в Крым, его участие в состоявшемся в городе русской славы Севастополе военно-морском параде не могли не вызвать запрограммированной резкой реакции киевских властей. Власти вроде новые, а вот синдром «отрезанной ноги» мучает их по-старому, ещё порошенковскому сценарию. Но все их протесты лишь дополнительно привлекли внимание к визиту на полуостров Дмитрия Медведева, который прибыл в Крым, естественно, далеко не только ради участия в демонстрации там флотских вымпелов.

Между тем Дмитрий Анатольевич явно неспроста выбрал Крым для такого показательного визита, непарадной целью которого был контроль за выполнением майских указов президента. В Севастополе срочно сменили врио губернатора. Новому главе, Михаилу Развожаеву, предстоит решить целый ряд задач, упущенных его предшественником, в том числе, как принято говорить, вопрос имплементации на месте майских президентских указов. А Крым для России — регион во всех смыслах стратегический. Поэтому приезд премьера под предлогом ещё и важнейшего для города праздника — это и символическая поддержка нового врио, и заявка на особую помощь в решении накопившихся пробоем, и сигнал местным фрондирующим элитам, что ныне всё серьезно.

И, надо полагать, Крым — это только первая точка на карте, куда с ревизией лично прибыл премьер. Ведь Медведев не только премьер, отвечающий за реализацию социально-экономического курса страны, сердцевиной которого сейчас и являются президентские указы. Но и лидер правящей партии, «Единой России», которая также видит одну из основных задач в поддержке этого направления государственной политики.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-Морского Флота России. Второй справа — временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев Екатерина Штукина/РИА Новости

Между тем темпы и объёмы осуществления этих указов остаются постоянными объектами серьёзной критики. О просчётах на этом пути постоянно говорит и президент, который буквально накануне своего отъезда в Санкт-Петербург принял у себя вице-премьера Татьяну Голикову и с явным неудовлетворением говорил о по-прежнему низких зарплатах врачей и медсестёр в регионах. И такая критика не может не задевать позиции премьера, рейтинг которого опасно снизился. А ведь критика постоянно сопровождается ещё и прогнозами о его скором возможном уходе и обсуждением вероятных кандидатур преемников.

Такая ситуация требует от премьера и лидера правящей партии решительных действий, которые заодно рассматривались бы в качестве его заявки на важную роль в так называемом транзите власти 2024 года. И, по некоторым сведениям, для премьера запланирован политический тур по субъектам федерации с целью ревизии на месте итогов реализации президентских указов. Одновременно премьер проанализирует на основе информации из первых рук и положение организаций «Единой России» в регионах. Поскольку немало сказано в последнее время о необходимости серьёзных внутрипартийных реформ, призванных модернизировать и актуализировать стратегию единороссов.

И в этом смысле и Севастополь как место, и праздник военно-морского флота как время выбраны для такого тура весьма удачно. А этот визит был ещё и тестом для новой команды премьера, заменившей многих его старых соратников.