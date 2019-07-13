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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил на слова депутата Рады Евгения Мураева об отрицательных последствиях блокады Крыма и Донбасса.

Как передаёт RT , Белик отметил, что Мураев констатировал очевидные вещи. Таким образом, по мнению российского политика, он хочет поднять себе рейтинг перед внеочередными выборами в Раду, которые пройдут на Украине через неделю.

Это спекуляции и очередной повод засветиться в СМИ, <…> поднять рейтинг перед парламентскими выборами, — заявил Белик.

По его словам, все действия Киева в отношении жителей Крыма и Донбасса за последние пять лет только оттолкнули их от Украины. А то, о чём говорит Мураев — «банальные вещи».

Ранее News.ru писал о том, что бывший премьер-министр Крыма в составе Украины Анатолий Могилёв считает, что вернуть полуостров можно благодаря новому переговорному процессу «Крымский формат» В этом должны помочь Соединённые Штаты Америки и Великобритания.