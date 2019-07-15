Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что после победы Владимира Зеленского в выборах президента Украины ничего не изменилось. Так он прокомментировал продление соседней страной запрета на ввоз товаров из России.
По его мнению, Москва и Киев пять лет существуют в условиях разорванных экономических связей.
И если ожидали чуда после победы Зеленского, то надежды не оправдались. Сегодняшняя украинская власть действует по принципу «чем хуже, тем лучше», — передаёт его слова РИА Новости.
Люди, занимающие ключевые посты на Украине, не бедствуют и не «ищут магазины дешёвых распродаж», подчеркнул он. Поэтому никто в окружении главы государства не интересуется мнением граждан.
У этих людей есть патриотизм, принципы и деньги, считает политик.
Поэтому пострадает ли Украина от взаимных экономических санкций с Россией, будет ли сидеть в холоде и без света, без работы — им неинтересно, — заключил он.
Перечень продукции, подпадающей под действие санкции, впервые опубликован и вступил в силу в конце 2015 года.