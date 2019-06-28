Крымчане потребовали в ООН вернуть права русским в Восточной Европе
Мария Кузнецова
19:29, 29 июня 2019
https://static.news.ru/photo/34d7e5a6-9a8c-11e9-ae90-fa163e074e61_1024.jpgФото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Представители Крыма выступили на 41-й сессии Совета по правам человека ООН. Они потребовали восстановить права русских на Украине, в Эстонии, Латвии, Польше и ряде других стран Восточной Европы.
Мы сказали, что требуем, чтобы русским в странах Балтии, прежде всего Эстонии и Латвии, а также на Украине были предоставлены такие же права, как мы предоставляем крымским татарам и украинцам в Крыму, — рассказал РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Как писал News.ru, в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе прошёл торжественный вечер, посвящённый открытию Клуба друзей Крыма. Он создан для развития общественных и культурных связей между Аргентиной и крымским полуостровом. Кроме того, аргентинский филиал займётся доведением до соотечественников объективной информации о событиях в регионе.