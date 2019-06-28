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Военный эксперт Алексей Арбатов сообщил, что передача Турции части технологий в рамках контракта на комплексы С-400 не коснётся ряда элементов электроники и систем управления. Анкара не должна получить никаких секретных элементов.

Сама ракета, всё, что связано с её аэродинамикой, системой пуска и наведения, — это всё самые современные технологии. Таких технологий ни у кого в мире нет, и это всё перейдёт...