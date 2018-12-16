Крым призвал Турцию отказаться от поддержки «Меджлиса»

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Георгий Мурадов

Поддержка Турцией организации «Меджлис крымско-татарского народа», запрещённой в России, является опасным антироссийским ходом.

Экстремистские силы ставят под сомнение суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Один из лидеров «Меджлиса» Мустафа Джемилёв — самозванец и проводит экстремистскую деятельность, в том числе против крымских татар», - заявил Мурадов.

Он напомнил, что «Меджлис» давно не существует юридически, потому что крымские татары избрали новый орган управления — «шура», который возглавил духовный лидер муфтий Эмирали Аблаев, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал создать список террористических организацийи на конференции по противодействию терроризму. Он встретился с главой Меджлиса Ирана Али Лариджани, писал News.ru.