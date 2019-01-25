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Крым отверг требования ПАСЕ по Керченскому проливу

Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

В Крыму проигнорировали требование Парламентской ассамблеи Совета Европы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Требовать или заставлять Россию делать какие-то действия ПАСЕ не вправе. Говорить о том, чтобы мы немедленно освободили украинских моряков, очень нелогично. Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону», — заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как писал News.ru, 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв освободить украинских военных, а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной.

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение госграницы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест. 


#крым #ПАСЕ #керченскийпролив
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