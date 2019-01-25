Крым отверг требования ПАСЕ по Керченскому проливу

В Крыму проигнорировали требование Парламентской ассамблеи Совета Европы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
«Требовать или заставлять Россию делать какие-то действия ПАСЕ не вправе. Говорить о том, чтобы мы немедленно освободили украинских моряков, очень нелогично. Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону», — заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как писал News.ru, 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв освободить украинских военных, а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной.
Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение госграницы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.