Крым отверг требования ПАСЕ по Керченскому проливу

https://news.ru/storage/news/39a55dc71ce4a471beb135ef5a1a409b/d5a86f2d-a820-407d-89f1-5af0d778667d_850.jpg Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Крыму проигнорировали требование Парламентской ассамблеи Совета Европы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Требовать или заставлять Россию делать какие-то действия ПАСЕ не вправе. Говорить о том, чтобы мы немедленно освободили украинских моряков, очень нелогично. Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону», — заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как писал News.ru, 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв освободить украинских военных, а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной.

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение госграницы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.