https://static.news.ru/photo/ad8e3084-b064-11e9-8d79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что полуостров готов к восстановлению дорожного сообщения с Украиной, которое было прекращено ещё пять лет назад по политическим мотивам.

Политик отметил, что это будет сделано ради украинских туристов, которых с каждым годом становится всё больше. Кроме того, он назвал петицию на сайте президента Украины, в которой просят восстановить сообщение с Крымом, позитивной тенденцией, передаёт портал « Вести ».

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой говорится, что в срочном порядке необходимо пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск российских поездов через Крымский мост.

Как писал News.ru, петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией появилась на сайте президента.