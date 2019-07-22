Хватит ли в нашем парламенте места для всех любимых народом спортсменов? Вот и победоносный в недалёком прошлом биатлонист Антон Шипулин официально подал документы для участия в довыборах в Госдуму. Баллотироваться он собирается на Урале, в городе Серов, на место депутата, который предпочёл своему мандату место вице-губернатора Свердловской области.

Кандидатуру мастера бега на лыжах и стрельбы поддерживает лично губернатор региона Куйвашев. А из возможных соперников Шипулина называли, пожалуй, другого известного уральца, бывшего солиста и директора команды КВН, а потом и концертной группы «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Впрочем, обе эти кандидатуры могут спровоцировать риторический вопрос: а те ли люди иду решать судьбы Отечества?

По удивительному совпадению в эти же дни стало известно, что решил повесить перчатки на гвоздь известный боксёр Денис Лебедев, который, по его словам, намерен уделять куда больше внимания своей большой семье. Но, видимо, не только ей. Поскольку, как утверждает его менеджер, Лебедев может продолжить свою карьеру уже в политике. А значит, вопрос о спортсменах в парламенте вновь и вновь станет темой для серьёзных обсуждений. Достаточно вспомнить, что сейчас в Госдуме и так заседают сразу два боксёра — Николай Валуев и Дмитрий Пирог.

Никола Валуев Сергей Булкин/News.ru

Иными словами, не в первый раз темой национального дискурса становится проблема, кто должен проходить в парламент: известные медийные персонажи (спортсмены, актёры, певцы) или всё-таки специалисты в сложнейших политико-экономических материях. В конце концов, и думский комитет по физкультуре и спорту ведь также отнюдь не резиновый. У нас и так в парламенте есть фигуристы, борцы, конькобежцы, хоккеисты, боксёры. Вся олимпийская рать. Люди заслуженные, немало сделавшие для престижа страны, но ведь свет клином и для них на политической карьере не сошёлся. Кому-то надо и смену готовить, и заниматься работой с молодёжью в качестве волонтёров, на общественных началах.

Создаётся впечатление, что расчёт на то, что наша публика по-прежнему будет голосовать сердцем, как её призвали ещё в середине девяностых. Не даст себе особого труда разобраться, а есть ли у кандидата со многими титулами своя позитивная программа, свежий взгляд на проблемы, кроме благих пожеланий «сделать нацию здоровой и сильной», что-то за душой, кроме изысков имиджмейкеров.

При том что, конечно, на фоне зачастую никому не известных кандидатов недавние чемпионы выглядят хорошо узнаваемыми. А узнаваемость, как известно, сильная сторона любого политика. Большинство таких мастеров и раскручивать не надо. Это ещё и приличная экономия на предвыборных расходах.

Вот только на фоне предложений спикера Вячеслава Володина о закреплении за Госдумой конституционным путем более широких прав при формировании правительства и обсуждения кандидатур не только премьера, но и министров всё-таки наш парламент видится более профессиональным.