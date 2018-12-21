Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений

https://news.ru/storage/news/0b147e73fd155a0be8428d6bd7400b7b/c5111a24-71d0-4cc3-ae37-6dadd9069f50_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко пойдёт на дальнейшее обострение отношений с Москвой, чтобы в преддверии выборов получить политические очки. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Самое опасное в этой ситуации, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации, с тем чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах», — заявил Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, «Вашингтон должен поддерживать Порошенко» и «закрывать глаза» на реальное положение дел вокруг Украины.

Российско-американские отношения, как считает Песков, в настоящее время «стали жертвой той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи».

Как писал News.ru, 12 декабря Песков отметил, что речи о войне на Украине, о чём до этого заявлял Порошенко, не может быть, так как провокация в Керченском проливе является частью предвыборной кампании главы соседнего государства. Позднее президент Украины объяснил свои слова о начале «войны» с Россией перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.