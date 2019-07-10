https://static.news.ru/photo/59065528-a2f4-11e9-9690-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Москва в данный момент не ведёт переговоров с Киевом об освобождении удерживаемых на Украине лиц. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, контактная группа затрагивает эти вопросы, но результата нет.

Нет, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведёт ли на данный момент Кремль какие-то переговоры по поводу освобождения украинских моряков и журналиста Кирилла Вышинского.

По его словам, которые приводит РИА Новости, «были определённые обращения российской стороны», а также «нотная переписка», однако «больше пока ничего не происходит».

Ранее News.ru писал, что украинский политик Виктор Медведчук встретился в Минске с главами самопровозглашённых республик Донбасса и договорился о передаче Киеву четверых пленных украинской армии. Из ДНР и ЛНР их вернули в одностороннем порядке.