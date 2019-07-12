В пятницу журналисты задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову очередной вопрос из разряда — что такое хорошо, а что такое плохо в России? Далеко не всем в стране понятно, как можно совершенно законно уничтожать десятки тысяч тонн чаще всего качественных продуктов питания в одном месте и при этом рядом искать, и далеко не всегда находить, средства на закупку полноценного питания, к примеру, для детдомов или других соцучреждений. Песков, отвечая СМИ, говорил не только о злоупотреблениях.

По данным на 1 апреля 2019 года, Россельхознадзором задержано 27 тысяч 902,9 тонны запрещенной к ввозу продукции. Из них уничтожено 27 тысяч 624,4 тонны. То есть львиную часть. Тут стоит напомнить, что ликвидация контрабандной продукции началась 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». Продовольственное эмбарго, в свою очередь, действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Позже в данный список стран добавили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Законы есть законы. Их, безусловно, надо соблюдать. Однако, не нужно отъезжать далеко от Москвы, чтобы понять, что в нашей стране отнюдь не все качественно и хорошо питаются. Кому не хватает денег или пенсий на всё более дорогие продукты в магазинах. Другим объясняют, что бюджетных средств на всё не хватает. Так зачем тогда уничтожать то, что вполне можно съесть? Причем практически бесплатно.

Сергей Булкин/News.ru

В начале июня с инициативой запретить уничтожение пригодных для употребления продуктов питания выступил Роспотребнадзор. За ним аналогичной рекомендацией в адрес правительства РФ отметился Совет по правам человека при президенте РФ. Там не только предложили запретить захоронение и уничтожение пригодных в пищу продуктов питания, но и обеспечить возможность производителям и ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

В пятницу утром тему подхватил вице-премьер правительства России Алексей Гордеев. По его мнению, с которым трудно не согласиться, уничтожать продукты питания неправильно. Но изменить ситуацию в одночасье явно не получится.

Мне кажется, что продукты питания уничтожать — это неправильно. Другое дело, изымать и дальше думать, как использовать по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Но какие решения будут приняты на будущее, это требует обсуждения, — цитирует Гордеева РИА Новости.

И вот к обсуждению данной проблемы подключилась «самая тяжелая артиллерия» — Кремль. На вопрос, каково его мнение относительно высказывания Гордеева о том, что уничтожение пригодных к употреблению продуктов питания неправильно, Песков дал понять, что власти пока не готовы к прекращению этой для многих нелогичной, но законной практики.

Алексей Гордеев Kremlin Pool/Global Look Press

Виновных он не стал называть. Есть ли они вообще? Да и нужно ли их искать? Куда важнее изменить ситуацию и перестать уничтожать то, в чем действительно нуждаются многие россияне. Главное, добавил Песков, нужно обязательно добиться того, чтобы не было никаких злоупотреблений. А для этого, необходимо разобраться с хромающим по многим статьям администрированием. Опять всё упирается в качество работы чиновников?

Речь идет об экспертной дискуссии. Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это — вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии, — пояснил свою мысль Песков.

С одной стороны, понятное дело, что качественные законы на коленке не пишутся. С другой стороны, тонны вполне пригодной продукции уничтожаются уже «сегодня». Идея изменить ситуацию, безусловно, хорошая. Но кто заставит чиновников, у которых явно нет проблем с заполнением собственных холодильников качественными несанкционными продуктами, оперативно провести «мозговой штурм» и от слов перейти к делу?