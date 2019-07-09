https://static.news.ru/photo/860b7f9e-a236-11e9-885d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Украинская сторона, по его мнению, была не готова к его проведению.

В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому, — цитирует РИА Новости Пескова.

Песков не считает диалог в формате телемоста преждевременным, по его словам, «общение людей никогда не может быть преждевременным».

Как писал News.ru, телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». И вскоре украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона, в качестве причины назвав угрозы прямой физической расправы с журналистами.