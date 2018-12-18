Кремль сожалеет о резолюции ООН по Крыму

https://news.ru/storage/news/2eb4c25d8db3d59b0176bba15b47a8ca/795e656c-d190-4cf3-8ea7-a055c88e06e7_850.jpg Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Песков

Россия не согласна с решением Генассамблеи ООН, которая приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле «глубоко сожалеют» о таком решении.

Он напомнил, что полуостров был присоединён к РФ по итогам референдума, проведённого «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

«В этой связи мы можем выразить только: „а“ — свое несогласие с подобной позицией, и „б“ — своё сожаление», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что власти продолжат последовательно разъяснять позицию российской стороны и доводить её до сведения западных партнёров.

Ранее, как сообщал News.ru, в Совете Федерации назвали резолюцию ООН «откровенным вмешательством во внутренние дела России» и заверили, что она никак не отразится на внутренней политике страны.