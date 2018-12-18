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Кремль сожалеет о резолюции ООН по Крыму

Дмитрий Песков Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

Россия не согласна с решением Генассамблеи ООН, которая приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле «глубоко сожалеют» о таком решении.

Он напомнил, что полуостров был присоединён к РФ по итогам референдума, проведённого «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

«В этой связи мы можем выразить только: „а“ — свое несогласие с подобной позицией, и „б“ — своё сожаление», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что власти продолжат последовательно разъяснять позицию российской стороны и доводить её до сведения западных партнёров.

Ранее, как сообщал News.ru, в Совете Федерации назвали резолюцию ООН «откровенным вмешательством во внутренние дела России» и заверили, что она никак не отразится на внутренней политике страны.


#украина #россия #крым #оон
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