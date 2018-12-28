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Кремль с пониманием отнёсся к списку сотрудников BBC

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на действия Лондона в отношении представителей российских СМИ.

«Мы с пониманием к подобной практике относимся, понимаем её», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле такие действия.

В целом же, Москва, по его словам негативно относится к подобному отношению к российским журналистам.

«Мы хоть не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи (око за око, зуб за зуб), но это только в официальном плане», — добавил Песков, комментируя появившийся на портале Pikabu список сотрудников московского офиса BBC.

Ранее News.ru писал, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия обязана принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории представителей британских СМИ.


#кремль #дмитрийпесков #журналисты
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