Кремль резко осудил действия британских СМИ

Российское руководство считает, что публикации британскими СМИ личных данных журналистов британского бюро Sputnik не соответствуют цивилизованным нормам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва негативно относится к этому и с пониманием относится к ответным действиям российских СМИ.
«Мы высказывали на самых разных уровнях абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что творится сейчас в Великобритании в отношении журналистов и Sputnik, и RT», — заявил он.
Ранее News.ru писал, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество. Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, первым запустил украинский сайт «Миротворец».