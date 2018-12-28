Кремль резко осудил действия британских СМИ

https://news.ru/storage/news/ff5a618dc4ca1696d0acb645c6d81789/4898b8f2-11cd-4df7-b38d-3abdb32f7b33_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российское руководство считает, что публикации британскими СМИ личных данных журналистов британского бюро Sputnik не соответствуют цивилизованным нормам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва негативно относится к этому и с пониманием относится к ответным действиям российских СМИ.

«Мы высказывали на самых разных уровнях абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что творится сейчас в Великобритании в отношении журналистов и Sputnik, и RT», — заявил он.

Ранее News.ru писал, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество. Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, первым запустил украинский сайт «Миротворец».