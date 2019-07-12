https://static.news.ru/photo/b27cd9b8-a490-11e9-baa2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в применение закона об оскорблении власти есть перегибы. В Кремле следят за правоприменительной практикой по нему.

Безусловно, (в Кремле) следят. Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в случае и месте, где они случаются, — приводит РИА Новости слова Пескова.

В России возбудили уже свыше 20 дел за неуважение власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Суды штрафуют граждан РФ в основном на 30 тысяч рублей, и прежде всего, за оскорбления Владимира Путина ВКонтакте.

Ранее News.ru писал, что президент в ходе прямой линии высказался за свободную критику власти. При этом он уточнил, что закон об оскорблении государства направлен прежде всего на борьбу с оскорблениями его символов.