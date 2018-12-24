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Кремль посоветовал губернаторам работать с соцсетями

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Администрация президента рекомендовала главам регионов назначить ответственного за социальные сети. Особенно настоятельно Кремль советует это сделать тем губернаторам, которых в 2019 году ждут выборы.

Назначенные лица должны будут строить работу с местными блогерами, а также заниматься созданием и продвижением в соцсетях контента по региональной повестке. Эти функции не должны быть возложены на пресс-секретарей. Главам регионов придётся нанимать отдельных работников, которые бы занимались SMM. При этом в их задачу не будет входить ведение аккаунтов своих начальников. Они будут ответственны за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях, сообщает РБК со ссылкой на несколько своих источников в Кремле.

Должности, о которых идёт речь, уже существуют при правительстве Москвы, Подмосковья и Нижнего Новгорода.

Как ранее писал News.ru, большинство российских пользователей не занимается самоцензурой в соцсетях. Несмотря на уголовную ответственность за лайки, репосты и комментарии, они публикуют тот контент, который считают необходимым.


#выборы #соцсети #губернаторы
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