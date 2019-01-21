Кремль позже обозначит позицию по долгам за газ

https://news.ru/storage/news/c7773f897be523a105a1eb75c6a39f08/609ad189-d697-45dc-8070-5726e775c4a0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ещё не сформировал позицию относительно просьбы ряда регионов списать газовые долги жителей.

«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учёта интересов простых граждан невозможно. Ситуация очень сложная», — пояснил Песков журналистам.

Просьбу о списании долгов местных жителей в правоохранительные органы направили Чечня, Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия, информирует «Царьград».

Ранее News.ru писал о том, что шансы на то, что решение районного суда Грозного о списании 9 млн рублей долгов населения за газ перед «Газпромом» вступит в силу, крайне малы. В этом уверен член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин. Он отметил, что в случае успеха сам подготовит подобное обращение в прокуратуру Свердловской области.