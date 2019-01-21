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Кремль позже обозначит позицию по долгам за газ

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ещё не сформировал позицию относительно просьбы ряда регионов списать газовые долги жителей.

«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учёта интересов простых граждан невозможно. Ситуация очень сложная», — пояснил Песков журналистам.

Просьбу о списании долгов местных жителей в правоохранительные органы направили Чечня, Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия, информирует «Царьград».

Ранее News.ru писал о том, что шансы на то, что решение районного суда Грозного о списании 9 млн рублей долгов населения за газ перед «Газпромом» вступит в силу, крайне малы. В этом уверен член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин. Он отметил, что в случае успеха сам подготовит подобное обращение в прокуратуру Свердловской области.


#ГАЗ #песков #долги
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