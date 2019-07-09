https://static.news.ru/photo/e2d5602a-a239-11e9-89fc-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принимал решений о возможных ограничительных мерах в отношении Грузии. Санкции на воду и вино инициирует Госдума в ответ на нецензурную брань грузинского журналиста в отношении Владимира Путина.

Решения, как вы знаете, принимаются правительством, в конечном счёте — президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу же вас проинформируем, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля в отношении санкций, которые Госдума призывает ввести в отношении Грузии.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

8 июля Габунию отстранили от работы на телеканале на два месяца, писал News.ru.