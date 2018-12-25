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Кремль ответил на вопрос о письме сына Каддафи Путину

Саиф аль-Ислам Каддафи Cai Yang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саиф аль-Ислам Каддафи

политика [ версия для печати ]

Просьбу сына экс-президента Ливии Каддафи необходимо адресовать в Министерство иностранных дел Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дипломатическое ведомство после знакомства с обращением сможет дать официальные комментарии. 

Официальный представитель Кремля при этом отметил, что «о судьбе письма Каддафи пока ничего не известно: было ли оно, передавалось ли оно фактически или нет», заметил Песков во время общения с журналистами.

Как сообщал News.ru, Саиф аль-Ислам Каддафи — сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи — обратился к России за экономической и политической помощью.

Каддафи-младший связывался с президентом Владимиром Путиным и правительством России, чтобы попросить поддержать его политические амбиции на предстоящих выборах главы Ливии.

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Он тоже надеется на российскую помощь.


#россия #владимирпутин #дмитрийпесков #каддафи
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