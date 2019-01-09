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Песков: ослабление санкций США носит точечный характер

Олег Дерипаска (в центре) Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Дерипаска (в центре)

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать последние заявления американских конгрессменов по отмене санкций в отношении компаний Олега Дерипаски РУСАЛ и En+.

В плане каких-либо высказываний необходимо «быть весьма аккуратными», отметил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что в США сейчас «ведётся кропотливая работа», но в Вашингтоне очень много недружественных проявлений по отношению к России. Именно поэтому в России никто не носит «розовые очки», добавил Песков.

Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали администрацию Дональда Трампа отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. Таким образом, американские конгрессмены намерены выяснить, насколько оправдано снятие санкций, информирует «Политика сегодня».

Ранее сенат Конгресса США не смог принять закон о введении санкций против России, Сирии и Ирана. Сенаторы-демократы отказались поддерживать любые законопроекты, не связанные с прекращением работы правительства, сообщал News.ru.


#сша #санкции #ОлегДерипаска
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