Кремль отреагировал на новость о ЧВК для Мадуро

В Кремле прокомментировали информацию о том, что Россия якобы направила около 400 бойцов российской ЧВК для защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Сообщения в СМИ не соответствуют действительности, Москва не отправляла охранников в Каракас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Да нет, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее разные источники Reuters сообщили, что наёмники из так называемой ЧВК Вагнера отправились в Венесуэлу, чтобы поддержать избранного президента страны Николаса Мадуро, писал News.ru. Близкий к ЧВК председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев в разговоре с изданием оценил численность российского контингента в Венесуэле в 400 человек. По его словам, бойцам поставили задачу защитить Мадуро от любых попыток оппозиции задержать его.