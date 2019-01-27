Кремль отреагировал на новость о ЧВК для Мадуро

https://news.ru/storage/news/687646ec7189d6e4b8081b65bca8926c/bc1346d6-61da-4576-b1e5-2c9a90955f8f_850.jpg Roman Camacho/Sopa Images/Global Look Press

В Кремле прокомментировали информацию о том, что Россия якобы направила около 400 бойцов российской ЧВК для защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Сообщения в СМИ не соответствуют действительности, Москва не отправляла охранников в Каракас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Да нет, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее разные источники Reuters сообщили, что наёмники из так называемой ЧВК Вагнера отправились в Венесуэлу, чтобы поддержать избранного президента страны Николаса Мадуро, писал News.ru. Близкий к ЧВК председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев в разговоре с изданием оценил численность российского контингента в Венесуэле в 400 человек. По его словам, бойцам поставили задачу защитить Мадуро от любых попыток оппозиции задержать его.