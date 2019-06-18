https://static.news.ru/photo/d2efec8e-91ae-11e9-87f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovn/Global Look Press

Кремль внимательно следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российское правительство склонно согласиться, что позиции Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко в отношении России относительно схожи.

Песков отметил, что новый президент повторяет тезисы своего предшественника, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зеленский при встрече с Путиным в первую очередь намерен поднять вопрос о территориальной принадлежности Крыма и Донбасса. По его словам, регионы принадлежат Украине, а единственный способ вернуть их — сохранение в силе антироссийских санкций.