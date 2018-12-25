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Кремль опроверг скорую встречу Путина с Эрдоганом

Kremlin Pool/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время встречаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом лидер Турции уверен в обратном.

«Нет, пока в графике таких договоренностей нет», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

Сам президент Турции сказал представителям СМИ, что в ближайшие дни проведёт переговоры с российским коллегой во время визита турецкой делегации в Москву.

«С большой долей вероятности переговоры пройдут лицом к лицу», — говорил Эрдоган.

7 декабря президент Турции попросил у Кремля освободить арестованных украинских моряков. По словам Эрдогана, после инцидента в Керченском проливе он сначала переговорил с президентом России Владимиром Путиным, затем — с украинским коллегой Петром Порошенко и поднимал эту тему на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине, писал News.ru/


#путин #эрдоган #турция
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