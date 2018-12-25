Кремль опроверг скорую встречу Путина с Эрдоганом

https://news.ru/storage/news/c548d1c468761e4018420d3df8f02b6a/e8eb31c4-7bf7-462a-8945-fcd6df6a9971_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время встречаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом лидер Турции уверен в обратном.

«Нет, пока в графике таких договоренностей нет», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

Сам президент Турции сказал представителям СМИ, что в ближайшие дни проведёт переговоры с российским коллегой во время визита турецкой делегации в Москву.

«С большой долей вероятности переговоры пройдут лицом к лицу», — говорил Эрдоган.

7 декабря президент Турции попросил у Кремля освободить арестованных украинских моряков. По словам Эрдогана, после инцидента в Керченском проливе он сначала переговорил с президентом России Владимиром Путиным, затем — с украинским коллегой Петром Порошенко и поднимал эту тему на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине, писал News.ru/