https://static.news.ru/photo/3f42dcea-a4bd-11e9-8e7a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг возможность финансирования Россией итальянской политической партии «Лига».

Мы обратили внимание на публикацию записей этих разговоров. По нашему мнению, странно, что вокруг неё возникла такая шумиха. Ни о каких деньгах для партии там речи не идёт. Никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки, — приводит ТАСС заявление Пескова.

11 июля прокуратура Милана начала расследование о финансировании Россией итальянской партии «Лига» (alla Lega). Поводом послужила публикация в BuzzFeed. Издание приводило переговоры Маттео Сальвини с некими высокопоставленными лицами в Москве. По данным журналистов, речь в них шла о финансировании партии с помощью поставок нефти.

Сальвини занимает пост вице-премьера страны, возглавляет МВД Италии. Сам он ранее заявлял, что не брал «ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» от России, писал News.ru.