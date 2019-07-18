https://static.news.ru/photo/bf1285f0-a95a-11e9-9b1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане России и Южной Осетии (ЮО) могут бессрочно пребывать на территории обоих государств. Документ внесёт изменения в договор между странами о союзничестве и интеграции.

В конце июня 2019 года законопроект одобрила Госдума, в июле — Совфед, пишет RNS .

Москва признала независимость Южной Осетии, несмотря на принятую Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ резолюцию по данному вопросу. Документ призвал РФ отказаться от подобной позиции, как в отношении ЮО, так и в отношении Абхазии.

Ранее News.ru сообщал, что сапёры центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершили работы по очистке территорий Южной Осетии от снарядов, оставшихся здесь со времён военных действий. Полное разминирование заняло четыре года.