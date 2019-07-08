https://static.news.ru/photo/859d76bc-a168-11e9-8738-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Инициативу российского и украинского телеканалов о проведении телемоста можно только приветствовать, это решение заслуживает самой высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо, и опосредованно продолжается, — сказал Песков журналистам.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и Россией дешёвым, но опасным предвыборным пиар-ходом, цель которого — вновь поделить общественность на два лагеря, говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Facebook.

Как писал News.ru, телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». Телемост состоится 12 июля в 18:00 мск. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской.