Кремль негативно относится к желанию ЕС ввести новые санкции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к намерениям Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за «дела Скрипалей». По версии Кремля, доказательств причастности России к этому преступлению нет.
«Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством», — заявил Песков журналистам.
Как ранее писал News.ru, подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни.