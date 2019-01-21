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Кремль негативно относится к желанию ЕС ввести новые санкции

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к намерениям Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за «дела Скрипалей». По версии Кремля, доказательств причастности России к этому преступлению нет.

«Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством», — заявил Песков журналистам.

Как ранее писал News.ru, подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни.


#санкции #скрипали #песков #евросоюз
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