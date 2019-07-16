https://static.news.ru/photo/12ab8678-a7b0-11e9-8208-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы СКР Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров. По его словам, Кремль не принимал никаких решений по этой инициативе.

Песков отметил, что никакого обсуждения не ведётся. При этом от подчеркнул, что необходима экспертная проработка предложения Бастрыкина.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются в рамках специальной комиссии в администрации президента, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Бастрыкин предложил конфискацию имущества как дополнительное наказание для лиц, осуждённых за взяточничество. Глава СКР считает обоснованным возвращение конфискации в перечень наказаний в статье 44 УК РФ с указанием возможности её применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК.