Депутат усомнился в адекватности журналиста Коортиса

https://news.ru/storage/news/2ec80cc3573059ddc319189e1af2e541/baa85f66-8b43-49f4-8ab9-c5c842dd50cf_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащий НАТО

Первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов прокомментировал идею эстонского журналиста Вахура Коортиса о нацеливании ракет на Санкт-Петербург и выразил сомнения в том, что у того всё в порядке с головой.

«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, всё ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей, они к нормальным взаимоотношениям не приведут…», — цитирует парламентария РИА новости.

Красов добавил, что прибалтийские страны всегда занимали первые места в рядах очернителей России и её политики, поэтому высказывание ими новых «маниакальных идей» не удивительно.

Ранее Коортис заявил, что эстонским властям необходимо приложить все усилия для сдерживания России. Он предложил закупить ракеты, способные разрушить Санкт-Петербург, и военные корабли, которые будут создавать препятствия российскому торговому флоту.