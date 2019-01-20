USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,710.38 $
МОСКВА-4°C12:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Депутат усомнился в адекватности журналиста Коортиса

Военнослужащий НАТО Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащий НАТО

политика [ версия для печати ]

Первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов прокомментировал идею эстонского журналиста Вахура Коортиса о нацеливании ракет на Санкт-Петербург и выразил сомнения в том, что у того всё в порядке с головой.

«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, всё ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей, они к нормальным взаимоотношениям не приведут…», — цитирует парламентария РИА новости.

Красов добавил, что прибалтийские страны всегда занимали первые места в рядах очернителей России и её политики, поэтому высказывание ими новых «маниакальных идей» не удивительно.

Ранее Коортис заявил, что эстонским властям необходимо приложить все усилия для сдерживания России. Он предложил закупить ракеты, способные разрушить Санкт-Петербург, и военные корабли, которые будут создавать препятствия российскому торговому флоту.


#госдума #россия #журналисты #эстония
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
в мире 08:56, 20 января 2019
Эстонский журналист придумал план войны с Россией
в мире 01:27, 17 января 2019
Эстония собралась играть в освобождение Нарвы
политика 16:05, 8 января 2019
Премьер Эстонии надеется на улучшение отношений с РФ
Лента новостей
спорт 12:44
Пакьяо призвал Мейвезера вернуться на ринг ради реванша
происшествия 12:43
Люди погибли при пожаре во французском Куршевеле
происшествия 12:35
Семь человек отравились газом в Перми
происшествия 12:33
Грабители избили битой дворника в Москве
спорт 12:32
Приключения итальянца в России отправили его на мороз
Другие новости
политика 11:47
Глава Крыма рассказал о жизни под гнётом Киева
политика 12:59
Украина призналась в российском происхождении топлива для танков
политика 11:50
Зюганов встал на защиту тела своего вождя
политика 08:38
Немцев и французов ждут в Керченском проливе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top