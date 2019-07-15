В Москве идёт предвыборная кампания, а потому любые публичные акции вполне вписываются в попытки хоть как-то взбодрить вялотекущий процесс. Вот верхушка компартии и собрала митинг с очень широкой повесткой: «За справедливость и права граждан. Остановим произвол власти. Защитим Грудинина». Вот так диалектически от общего к частному, от сложного к примитивно простому.

Геннадий Зюганов в последнее время замечен в особо тёплом отношении к представителям новой российской буржуазии. Фактически лицом партийной борьбы за мандаты Мосгордумы стал предприниматель Вадим Кумин, в прошлом соратник Чубайса, который от имени партии уже баллотировался в столичные градоначальники. А уж за честное имя, а главное — состояние Павла Грудинина, который в результате развода потерял две трети своего непосильным трудом нажитого имущества и рискует перестать быть генеральным директором совхоза им. Ленина, ведётся нешуточная борьба с использованием самых радикальных призывов и угроз.

Понятно, что на кону судьба не просто очередного попутчика партии, который прежде входил в «Единую Россию», но одного из её спонсоров. А такими людьми, особенно в непростое время, не разбрасываются. Вон даже на прямой линии с президентом в эфире был задан вопрос о возможности назначения Грудинина премьер-министром. А эта революционная идея кочует с митинга на митинг со ссылкой на успешный опыт правительства Примакова — Маслякова. Вот и на этот раз на московской Театральной площади звучали призывы не только остановить мусорную реформу, но и отправить в отставку Дмитрия Медведева. А кандидат у КПРФ на пост премьера как бы готов заранее. Хотя все понимают, что руководить непростой страной и директорствовать в совхозе — это не одно и то же. Пока такой путь относительно удачно прошёл только Александр Лукашенко. Да и то после немалого времени, проведённого в белорусском парламенте.

Павел Грудинин АГН «Москва»

Собственно, и президент в ходе той же прямой линии ответил фанату Грудинина кратко и доступно: мол, сначала надо бы счета за границей ликвидировать. А уж потом претендовать на госслужбу. Вон Евгений Примаков был кристальным человеком. Хотя, как мы помним, и Евгения Максимовича на ТВ вовсю издевательски «мочили» усилиями ныне покойного Доренко. Но последняя пролетарская партия по-прежнему защищает Павла Николаевича. И, видимо, в основном от него самого. Поскольку все остальные вопросы, касающиеся прибыльного бизнеса Грудинина, решаются в арбитражных судах и иных апелляционных инстанциях. А отнюдь не на митингах.

Ну, уж очень большой дефицит у нынешней КПРФ фигур, которые хоть что-то из себя представляют, а не являются унылыми партийными аппаратчиками с набором затасканных цитат. И тем более практически нет персон, которые могли бы похвастаться общенациональной известностью, высокой степенью общественной узнаваемости. За исключением, конечно, самого Геннадия Зюганова, который только что отметил свое 75-летие, считавшееся только во время брежневского застоя порой расцвета.

Вот только очередные трескучие уличные призывы и лозунги как-то плохо соответствуют подковёрной тактике руководства партии. А на деле выходит, что и в новом округе у внука Зюганова, Леонида, нет, как по заказу, серьёзных соперников, поддержанных столичными властями. И вообще злые языки поговаривают, что компартия вполне согласна просто немного увеличить своё присутствие в Мосгордуме, где у неё до сих пор было пять мандатов.

Но при такой тактике можно остаться, в конце концов, и без новых идей, и без денег.