Кожемяко стал новым губернатором Приморья

Самовыдвиженец Олег Кожемяко по результатам подсчета 99% бюллетеней получил 61,77% голосов. Таким образом, она стал новым губернатором Приморского края.
Его соперниками были: Роза Чемерис от партии «За женщин России» (3,81% поддержки), Алексей Тимченко от «Партии роста"(5,18%) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,23%).
Как сообщал News.ru, Кожемяко обещал кадровые изменения в администрации. По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время». Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.