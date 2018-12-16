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Кожемяко стал новым губернатором Приморья

Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко Виталий Аньков/Риа Новости

Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко

политика [ версия для печати ]

Самовыдвиженец Олег Кожемяко по результатам подсчета 99% бюллетеней получил 61,77% голосов. Таким образом, она стал новым губернатором Приморского края.

Его соперниками были: Роза Чемерис от партии «За женщин России» (3,81% поддержки), Алексей Тимченко от «Партии роста"(5,18%) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,23%).

Как сообщал News.ru, Кожемяко обещал кадровые изменения в администрации. По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время». Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.


#выборы #Кожемяко #приморскийкрай
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