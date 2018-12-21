Кожемяко продлил полномочия сенатора Горячевой

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продлил полномочия действующего сенатора от региона Светланы Горячевой, издав соответствующее постановление.
«Постановляю наделить Горячеву Светлану Петровну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от администрации Приморского края», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Приморья.
Как сообщал News.ru, в октябре руководство края вело переговоры со «Справедливой Россией» на предмет сохранения за Светланой Горячевой кресла сенатора от Приморья в обмен на то, что партия не будет выдвигать своего кандидата на декабрьских губернаторских выборах. В ходе повторных выборов главы региона, состоявшихся 17 декабря, Олег Кожемяко стал губернатором.