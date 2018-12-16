Кожемяко лидирует на повторных выборах главы Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона с 60,13% голосов после обработки 50,61% протоколов.
Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26,09%, на третьем — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,41%, на четвертом — кандидат от «За женщин России» Роза Чемерис с 3,94%, следует из данных ЦИК РФ.
Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков. Они прекратили работу в 20.00 по местному времени (13.00 мск). Явка составила около 40%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. Во время голосования в сети появились фейковые видео с «нарушениями» электорального процесса. Краевой избирательный комитет направил обращения в прокуратуру по этому поводу.
Ранее News.ru подготовил материал о том, почему жители Приморья сделали ставку на самовыдвиженца Кожемяко