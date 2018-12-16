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Кожемяко лидирует на повторных выборах главы Приморья

Олег Кожемяко Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Олег Кожемяко

политика [ версия для печати ]

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона с 60,13% голосов после обработки 50,61% протоколов.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26,09%, на третьем — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,41%, на четвертом — кандидат от «За женщин России» Роза Чемерис с 3,94%, следует из данных ЦИК РФ.

Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков. Они прекратили работу в 20.00 по местному времени (13.00 мск). Явка составила около 40%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. Во время голосования в сети появились фейковые видео с «нарушениями» электорального процесса. Краевой избирательный комитет направил обращения в прокуратуру по этому поводу.

Ранее News.ru подготовил материал о том, почему жители Приморья сделали ставку на самовыдвиженца Кожемяко


#выборы #Приморье
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