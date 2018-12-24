ФАС проведёт проверку на металлургических предприятиях

https://news.ru/storage/news/b4e1d0adb340a57a7fba82d040caef84/fdda81a1-fdb9-42cb-a599-912f5996b99b_850.jpg Edward Kaprov/Global Look Press

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе и Минпромторгу до 31 января 2019 года провести антимонопольную проверку на металлургических предприятиях.

«ФАС совместно с Минпромторгом России до 31 января 2019 года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий и провести проверку на предмет наличия признаков нарушения ими антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

ФАС и Минпромторг также обязаны будут произвести детальный анализ ценообразования на металлопрокатную и трубную продукцию на территории России.

Ранее News.ru писал, что ФАС России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах. Предупреждение вынесено в связи с мониторингом стоимости авиабилетов эконом-класса на внутрироссийских маршрутах.