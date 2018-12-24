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ФАС проведёт проверку на металлургических предприятиях

Edward Kaprov/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе и Минпромторгу до 31 января 2019 года провести антимонопольную проверку на металлургических предприятиях.

«ФАС совместно с Минпромторгом России до 31 января 2019 года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий и провести проверку на предмет наличия признаков нарушения ими антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

ФАС и Минпромторг также обязаны будут произвести детальный анализ ценообразования на металлопрокатную и трубную продукцию на территории России.

Ранее News.ru писал, что ФАС России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах. Предупреждение вынесено в связи с мониторингом стоимости авиабилетов эконом-класса на внутрироссийских маршрутах.


#россия #ФАС #ДмитрийКозак #проверка #металлургия
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