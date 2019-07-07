https://static.news.ru/photo/e554da7c-a097-11e9-8398-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Запреты в отношении российских СМИ в Великобритании могут усилиться. Это будет происходить под видом борьбы с фейковыми новостями, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его мнению, многомиллионное финансирование, которое британский МИД предполагает выделить на данные цели, лишь подтверждает это.

В переводе с британского «новояза» это означает противодействие всем не прозападным точкам зрения в СМИ, которые объявляются заведомо фейковыми, — написал политик в Facebook .

Сенатор полагает, что, помимо «репрессий против RТ и иных российских СМИ», деньги будут направляться на усиление поддержки «правильно» ориентированных журналистов во всём мире.

В связи с этим, подчеркнул он, «точно не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории нашей точки зрения», потому что «людям нужны альтернативные мнения, в том числе и тем 10%, кто пока ориентируется на „единственно верные“ СМИ вроде британских».

Ранее, как писал News.ru, МИД Великобритании сообщил о намерении страны выделить 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе. Часть суммы будет направлена на поддержку независимых СМИ Западных Балкан.