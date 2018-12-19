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Косачёв: США cмогут действовать в Сирии руками союзников

Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Белый дом может продолжить отстаивать свои интересы в Сирии через союзников даже после полного вывода своих войск, заявил глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв.

Мнением о приказе Дональда Трампа сенатор поделился на своей странице в Facebook.

«Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию Асаду и "плохой" России, ибо это может быть расценено как поражение США», — написал политик.

Косачёв предположил, что вывод войск из САР является неизбежностью после сообщения представителя Вашингтона о победе над «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России) в республике.

Ранее News.ru сообщал об открытии в Панаме нового вида амфибий. Земноводное нарекли dermophis donaldtrumpi — в честь президента Соединённых Штатов.


#сша #Трамп #сирия #косачев
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