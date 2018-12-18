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Косачёв: РФ стоит ожидать новых шпионских скандалов

Константин Косачёв Сергей Булкин/News.ru

Константин Косачёв

политика [ версия для печати ]

Шпионские скандалы возникают в тех странах, которые занимают адекватную позицию в политическом конфликте между Россией и США, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Была Греция, была Словакия, Швейцария с прослушкой ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — News.ru), Австрия <...> подкидывают всякие такие вещи, чтобы последовательно размывать объективную, взвешенную и сбалансированную позицию», — рассказал политик.

По мнению сенатора, похожие ситуации могут возникнуть также в Италии и Финляндии, пишет «Интерфакс».

Ранее News.ru публиковал заявление Константина Косачёва о готовности РФ уничтожать ракеты Соединённых Штатов Америки, если Вашингтон окончательно откажется соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разместит установки и возникнет угроза «горячего» конфликта.


#шпионаж #косачев
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