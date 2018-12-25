Косачёв предложил создать «список Браудера»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв предложил создать реестр зарубежных «одиозных» политиков, отличившихся фейковыми высказываниями о России.
«Реестр, в качестве идеи, мог бы условно именоваться „списком Браудера“, как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики», — сказал он.
Кроме того, парламентарий предложил дезавуировать высказывания попавших в список политиков.
Ранее News.ru писал о том, что Косачёв прокомментировал рождественское поздравление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он назвал его нелепым. Мэй в праздничном послании поблагодарила военнослужащих за защиту страны от «российского вторжения» и «наведение порядка» после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.