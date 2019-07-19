https://static.news.ru/photo/22f6f154-aae2-11e9-89e8-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

США воспользуются обострением обстановки в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, об этом свидетельствует решение Вашингтона перебросить силы в Саудовскую Аравию.

Кроме того, американская сторона заявила о разработке международной операции по защите судоходства в регионе. Косачев уверен, что столь стремительная инициатива указывает на то, что США просто ждали повода.

Ранее News.ru писал, что чрезвычайный комитет британского правительства COBRA призвал государственные суда «держаться подальше» от Ормузского пролива, где Иран задержал два танкера, принадлежащих Соединённому Королевству. Экипажам рекомендуется в течение «некоторого времени» не приближаться к региону.