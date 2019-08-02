https://static.news.ru/photo/3c7922ea-b556-11e9-b30a-fa163e074e61_660.jpgКонстантин КосачевФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент США Дональд Трамп указом о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей продолжает линию экстерриториального применения американского законодательства, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, ограничения готовят почву для неисполнения Вашингтоном ряда международных обязательств.
В частности, считает политик, речь идёт о срыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и соглашения по иранской ядерной программе.
США важно доказывать, что Россия нарушает все возможные международные соглашения, — приводит слова сенатора РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение США второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Она уверена, что Вашингтон использует инцидент в Солсбери для обострения отношений с Москвой.