https://static.news.ru/photo/3c7922ea-b556-11e9-b30a-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент США Дональд Трамп указом о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей продолжает линию экстерриториального применения американского законодательства, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, ограничения готовят почву для неисполнения Вашингтоном ряда международных обязательств.

В частности, считает политик, речь идёт о срыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и соглашения по иранской ядерной программе.

США важно доказывать, что Россия нарушает все возможные международные соглашения, — приводит слова сенатора РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение США второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Она уверена, что Вашингтон использует инцидент в Солсбери для обострения отношений с Москвой.