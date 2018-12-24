Косачёв назвал заявления Мэй нелепыми

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Мэй в рождественском послании поблагодарила военных за защиту страны от «российского вторжения» и «наведение порядка» после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Новости из Великобритании — одна другой абсурднее — говорят, судя по всему, о процессе „украинизации“ Соединенного Королевства», — сказал Косачев РИА Новости.
Он заметил, что Мэй поблагодарила армию за защиту от несуществующего российского вторжения.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила британских военных за спасение от «вторжения» России.