https://static.news.ru/photo/406ade70-4b70-11e9-8b33-fa163e074e61_1024.jpg

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал перенос заседания по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с парламентскими выборами.

Украинские суды управляемы и готовы подлаживаться под политическую конъюнктуру. У новых же властей, и я имею в виду президентскую ветвь, пока нет чёткого понимания, насколько нужно дистанцироваться от неправовых решений прежней власти и как освобождение Вышинского и восстановление справедливости усилило бы позиции нового президента, — отметил он в комментарии RT .

По его словам, вероятным объяснением решения о переносе заседания можно назвать предстоящие парламентские выборы на Украине. Сенатор не исключил, что 15 июля может быть придумана другая причина для очередного переноса слушаний по делу.

Как ранее сообщил News.ru, суд над Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.

Главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене.