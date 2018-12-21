Косачёв назвал положительным сигналом отставку Мэттиса

https://news.ru/storage/news/78aaac68e016a50362832df6bbd97aca/bdd9474e-f02a-4581-8d33-e0ae3ba3bd47_850.jpg Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Джеймс Мэттис

Российский сенатор Константин Косачёв отметил, что уход Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона США был ожидаем. В отправке американского министра на пенсию он увидел «интересный» и «положительный» сигнал.

Косачёв напомнил, что на возможную отставку Мэттиса президент США Дональд Трамп намекал ещё осенью. Слова главы Белого дома о том, что министр обороны «немного демократ» свидетельствовали о разногласиях между ним и Мэттисом. Не скрывал их наличие и сам экс-глава Пентагона. Особенно это касалось отношений США с союзниками и странами, стратегические интересы которых противоречат американским, отметил Косачёв на своей странице в Facebook.

В частности, Мэттис настаивал на приверженности альянсам и поддержке союзников ради собственных интересов США и на сохранении «твёрдого» подхода к стратегическим противникам. Позиция экс-министра по этим вопросам действительно ближе к Демократической партии, пояснил сенатор.

По мнению Косачёва, Трамп пожертвовал Мэттисом ради сохранения своего видения внешней политики США, пишет портал Newinform.

Ранее News.ru сообщил, что глава Пентагона объявил об уходе в отставку после решения Трампа вывести американские войска из Сирии. При этом он пожелал президенту найти такого министра, чьё мнение будет совпадать с позицией главы государства не только по Сирии, но и другим вопросам. Трамп, в свою очередь, пообещал быстро найти Мэттису замену.